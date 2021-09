Ônibus da Carris voltam a circular com frota reduzida nesta sexta

Atualizada às 9h10min - Os usuários dos ônibus da Carris tiveram que esperar mais tempo nos pontos de ônibus para embarcar e encontraram os coletivos lotados no horário de pico na manhã desta sexta-feira (3). Isso porque os funcionários da Carris mantêm a paralisação em protesto à privatização da companhia e também ao projeto de lei aprovado que extingue a função de cobrador Os usuários dos ônibus da Carris tiveram que esperar mais tempo nos pontos de ônibus para embarcar e encontraram os coletivos lotados no horário de pico na manhã desta sexta-feira (3). Isso porque os funcionários da Carris mantêm a paralisação em protesto à privatização da companhia e também ao projeto de lei aprovado que

"Por decisão judicial, vamos manter 65% da frota rodando hoje, e os outros 35% ficarão dentro da garagem durante o dia", diz a presidente da Comissão dos Funcionários da Carris, Rosângela Com a decisão, 62 ônibus ficam parados e deixam de atender rotas em 50 bairros de Porto Alegre.

No começo da manhã, por volta das 8h, um grupo de 150 pessoas deixou a mobilização na sede da empresa, na rua Albion, na zona Leste da Capital, para uma caminhada no corredor de ônibus da avenida Bento Gonçalves. Aos passageiros que dependem dos coletivos da Carris para se movimentar na Capital e encontraram dificuldades nos dias de protesto, Rosângela diz que esta é a única maneira de os funcionários se manifestarem é por meio de paralisação e mobilização.

"Assim o pessoal pode entender a importância da Carris pública. Sem ela, o transporte vai ficar muito pior e a população é que vai perder", alega a dirigente, ao destacar a qualidade do serviço prestado pela companhia.

apenas 114 ônibus cumpriram parte das tabelas Segundo a Comissão dos Funcionários, outros 60 servidores permanecerem em frente da garagem para manter a mobilização e fazer cumprir a saída dos coletivos determinada pela Justiça. As ações de hoje repetem o mesmo esquema realizado nesta quinta-feira (2), quandode horários previstas para a frota total.

A prefeitura de Porto Alegre preparou um esquema especial de ônibus com objetivo de reduzir o impacto dos protestos. Com base no acompanhamento realizado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) desde as primeiras horas da manhã, estão sendo monitorados a circulação e o atendimento aos passageiros.

De acordo com informações publicadas no site da prefeitura, a intenção é promover ações para não prejudicar a rotina dos usuários das linhas da Capital. Para isso, está previsto um esquema especial no transporte coletivo e a liberação de linhas de lotação com passageiros em pé no interior dos veículos. Outras medidas também estão sendo avaliadas. As informações sobre a situação do transporte e trânsito serão divulgadas em tempo real no twitter da @eptc_poa.