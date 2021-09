A temperatura máxima no RS deve ficar próxima dos 30ºC nesta sexta-feira (3)

Um sistema de baixa pressão atmosférica não muito profundo atuará a Leste do Estado e manterá a presença de nuvens com algumas rajadas de vento nas Metades Leste e Sul nesta sexta-feira (3). O sol aparece entre nuvens ao longo do dia com períodos de tempo mais aberto. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura sobe gradativamente, porém, com a influência do vento sul mais fresco a sensação de abafamento diminui um pouco. As temperaturas máximas poderão se aproximar de 30°C na Metade Norte e no Noroeste. Já próximo à fronteira com o Uruguai a temperatura sobe menos e nem chega a 20°C.

A sexta-feira (3) terá alternância entre sol e nuvens com a previsão de refresco na Capital. No fim de semana o tempo pode ficar instável com risco de eventos isolados de chuva forte e temporais passageiros. O tempo volta a firmar na segunda-feira (6), porém, a instabilidade retorna forte entre terça e a quarta-feira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 29°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 16ºC