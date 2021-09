Granpal busca apoio ao Legislativo para buscar mudanças no Programa Assistir

Os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (Granpal) solicitaram, nesta quinta-feira (2), apoio aos parlamentares gaúchos na interlocução com o governo do Estado para que possam ser realizadas mudanças no programa Assistir, que cria novos critérios para a distribuição de recursos da Saúde. Em audiência com o presidente da Assembleia Legislativa (AL), deputado Gabriel Souza (MDB), o grupo colocou em pauta outras duas questões que preocupam os gestores dos 19 municípios: a regionalização do saneamento e a questão do transporte coletivo metropolitano.

No encontro, o presidente da entidade, Sebastião Melo (MDB), pleiteou a repactuação dos valores destinados por meio do programa Assistir aos hospitais da Região Metropolitana. "Estamos perdendo mais de R$ 200 milhões nos hospitais da Grande Porto Alegre por conta da redução de recursos. O programa não é de todo ruim e tem seus méritos, mas precisa ser modelo reavaliado, pois é muito burocrático", destaca Melo. Ele avalia que o mudanças em uma "área tão crucial" como a saúde não podem prescindir da contribuição dos gestores municipais.

O dirigente afirma que a prorrogação da implementação até janeiro de 2022 proposta pelo Executivo estadual "ajuda, mas não resolve". "Pedimos a parceria do Legislativo na construção de uma solução através da comissão formada entre a Granpal e a secretária da Saúde, Arita Bergmann", pontua o prefeito de Porto Alegre. Além dele, participaram da reunião os chefes do Executivo das cidades de Cachoeirinha, Miki Breier; São Leopoldo, Ary Vanazzi; Gravataí, Luiz Zaffalon; Nova Santa Rita, Rodrigo Batistella; Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues; o vice-prefeito de Canoas, Nedy de Vargas Marques, e de Novo Hamburgo, Fátima Daudt - que é vice-presidente da Granpal.

Os prefeitos de Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas foram unânimes ao afirmar que a diminuição dos recursos causará caos na área. "Todo recurso para a saúde é importante. No caso do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, a redução seria de R$ 20 milhões por ano, que não temos como suportar sem reduzir atendimentos e serviços. O hospital é referência regional", pontua Fátima. "Se fecharem as emergências de hospitais de Esteio, Canoas, São Leopoldo (por exemplo), o que é de alta complexidade irá para Porto Alegre, sobrecarregando o sistema da Capital", completa Melo. Ele lembrou que os municípios que compõem a Granpal representam 36,78% da população do Estado.

A falta de políticas públicas dos governos federal e estadual para o transporte público metropolitano também foram alvo de críticas de Sebastião Melo, que sugeriu incentivos para o custeio dos serviços por meio de um Fundo da Mobilidade. "O colapso deste modal, que vem perdendo passageiros - só piorou com a pandemia. Deixar os municípios como únicos entes a decidir como resolver (o problema) é desonesto, uma vez que os tributos do setor são compartilhados entre União, Estado e as prefeituras envolvidas.", argumenta Melo. "Estamos tirando dos nossos impostos para custear o setor".

Para deixar a passagem dos ônibus metropolitanos mais barata, o conjunto de gestores sugeriu que o transporte público receba subsídios, que poderiam ser direcionados de uma parte do IPVA para um fundo do setor específico. "Iremos aguardar uma proposta que explique melhor esta sugestão", adianta o presidente da Assembleia Legislativa. Segundo ele, o grupo ficou de entregar uma minuta onde serão apresentados os detalhes da proposta.

Souza disse considerar uma "vitória" a postergação do desfinanciamento dos hospitais (para até janeiro de 2022), resultante do movimento liderado pela Granpal. "O planejamento dos orçamentos dos hospitais públicos é um argumento importante, pois é inconcebível retirar no último quadrimestre os recursos dos contratos que garantem os serviços à população", avalia.

O presidente da AL informa que será criada uma Comissão de Representação Externa, composta por cinco deputados e liderada pela presidente da Comissão de Saúde, deputada Zilá Breitenbach (PSDB), para construir um cronograma de debates que garanta o protagonismo dos prefeitos na discussão. O parlamentar afirma que "a solução para este impasse" será aumentar o valor gasto (financiamento para) com os hospitais, para que não se percam recursos no ano que vem."

"Somos favoráveis aos pleitos apresentados", destaca Souza, ao avaliar que as pautas "são complexas". "A respeito da regionalização do saneamento, precisamos debater mais porque a proposta que tramita na Assembleia não garante a autonomia dos municípios na tomada de decisões de uma área tão indispensável na vida das pessoas como o abastecimento de água e o saneamento", afirma o deputado. Ele pondera que este assunto é o que se encontra em estado mais adiantado na Casa. "O assunto segue na pauta da Assembleia e a votação ficou para o dia 14. Enquanto isso, estou minutando o substitutivo, e, na semana que vem eu irei convocar os prefeitos para tratar disso.

A ideia do presidente é tratar do tema em apenas um projeto de lei em vez de dois, mantendo o protagonismo dos prefeitos na tomada de decisões. Souza avalia que a inclusão de resíduos sólidos no escopo é fundamental e informa que irá propor que os municípios possam dialogar de acordo com interesses comuns, de forma mais autônoma. "Pode ser feito através de sub-blocos (de clientes da Corsan ou não), e com mais governança integrada, regionalizadas pelas 25 sub-bacias hidrográficas." Com isso, as Unidades Regionais de Saneamento Básico podem ter a prestação de serviço adequada à realidade dos municípios, além de tempo hábil as formulações das políticas do setor.