O tempo segue abafado e pode ocorrer chuva em parte do RS nesta quinta-feira (2)

O tempo segue abafado nesta quinta-feira (2) com aumento de nuvens e potencial de chuva em parte do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, áreas de instabilidade ingressam a partir da fronteira com o Uruguai e vão provocar o aumento de nuvens e de pancadas de chuva entre Oeste, Campanha e Zona Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em pontos da Metade Sul e Oeste do Rio Grande do Sul pode ocorrer episódios isolados de chuva forte e com raios. Já entre na Metade Norte do Estado o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe e deve manter a sensação de abafamento. Na sexta-feira (3) o ar mais fresco vai ingressar do quadrante Sul e deve aliviar o abafamento.

A quinta-feira apresenta períodos de sol e nuvens e o abafamento segue na Capital. Amanhã o tempo fica mais úmido com muitas nuvens e o vento sul irá trazer um refresco. No fim de semana, o sábado chega a ter sol pela manhã com pancadas de chuva a partir da tarde. Já no domingo pode ocorrer chuva a qualquer hora do dia.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 14ºC