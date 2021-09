Com base em evidências, UE diz que não há urgência por dose de reforço contra Covid

O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, uma agência da União Europeia (UE), afirma em comunicado que a prioridade da pandemia agora é dar a vacinação completa para todos os grupos elegíveis. Segundo o centro, as evidências disponíveis neste momento sobre a eficácia dos imunizantes no "mundo real" e a duração da proteção mostram que todas as vacinas autorizadas no bloco têm nível elevado de proteção contra hospitalização, doença grave ou morte por Covid-19, "sugerindo que não há necessidade urgente de administração de doses de reforço" para os completamente vacinados na população em geral.