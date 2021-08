Ar seco mantém o tempo firme em todo o RS nesta quarta-feira (1)

O mês de setembro começa sob o domínio do ar seco com o predomínio de tempo firme no Rio Grande do Sul. No turno da noite, as nuvens aumentam em grande parte das regiões, porém ainda sem chuva. A temperatura fica mais amena pela manhã, e há previsão de maior aquecimento no turno da tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

As maiores marcas de temperatura deverão ocorrer no Oeste, nas Missões e nos Vales, com projeção de máximas ao redor de 30°C. Na quinta-feira (2), o tempo fica mais úmido com nuvens, e segue o abafamento no Estado.

O tempo segue firme com sol e o vento norte mantém o aquecimento durante a tarde na Capital. Na quinta-feira as nuvens estarão mais presentes, com pouca chance de chuva. Na sexta-feira o sol aparece entre nuvens e poderão ocorrer pancadas esparsas de chuva. O abafamento persiste ao longo do dia.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 16ºC