Dmae irá substituir 15 mil hidrômetros até dezembro em Porto Alegre

Se alguém bater à sua casa e pedir para trocar o hidrômetro – o aparelho que faz a medição do consumo de água - é porque você faz parte do grupo de 15 mil pessoas que terão o equipamento substituído pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) até o fim deste ano. A visita é feita por servidores da prefeitura de Porto Alegre ou profissionais de empresas terceiradas que possuem identificação do Dmae para realizar o serviço. Em caso de dúvida, é possível ligar para o telefone 156, escolher a opção 2 e solicitar a confirmação da ordem de serviço.

A escolha dos hidrômetros a serem substituídos leva em conta o tempo de uso, em média de cinco anos. Quem avisa a hora da troca é o sistema do Dmae onde estão cadastrados os aparelhos. É o sistema que emite um alerta que indica a necessidade de substituição. A iniciativa, diz o diretor-geral, é uma das principais dentro do controle real de perda de água.

“O usuário do serviço não paga pela troca do hidrômetro, a não ser que o aparelho tenha sido fraudado ou sofrido ações de vandalismo”, informa o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia. Além da idade, o hidrômetro não pode apresentar dívidas e nem corte para tornar-se apto à troca chamada preventiva. Entre o serviço e a compra do hidrômetro, o departamento investe cerca de R$ 120,00 para efetuar cada troca. “Porto Alegre possui mais de 289 mil desses medidores instalados, cuja média de idade é de seis a sete anos”, afirma Garcia.

Com a intensificação das ações, 53% do objetivo já foi atingido, e o Dmae estuda a possibilidade dobrar a meta. Somente em julho, foram realizadas 2.643 trocas preventivas e corretivas de equipamentos. As corretivas, na maioria dos casos, são solicitadas pelo próprio cliente, por motivos de mau funcionamento, roubo, reforma, pode envolver fuga de água e é realizada por funcionários do Dmae, que atendem aos serviços emergenciais.