Agosto Dourado: Centro Administrativo inaugura sala de apoio à amamentação para servidoras

O Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul inaugurou, nesta segunda-feira (30), uma sala destinada à retirada e à estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho.

O objetivo do local é que servidoras - incluindo as terceirizadas - possam continuar amamentando após o término da licença maternidade. A criação da sala é uma iniciativa envolvendo servidores da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e da Secretaria da Saúde do Governo do Estado.

A sala pode ser usada para as mães amamentarem o bebê, caso algum acompanhante leve a criança até o local de trabalho da mãe durante o intervalo. E, também, por mães que precisarem realizar a ordenha do leite. A ordenha é o processo de esvaziar as mamas e serve para aliviar o desconforto e manter a produção de leite.

A retirada e o armazenamento do leite devem ser feitos em condições adequadas para que o bebê possa consumir o leite coletado quando não está com a mãe. Por esse motivo, o projeto da sala seguiu as orientações técnicas e seus dados serão enviados para o Ministério da Saúde para certificação.

Uma das idealizadoras do espaço no CAFF foi Gisele Reginato, jornalista e servidora do Estado, que amamenta seu filho Vicente há 11 meses. Gisele trabalhava no prédio da Secretaria de Segurança Pública e, após o incêndio, começou a trabalhas no CAFF. "O acolhimento dos colegas foi muito importante diante da situação difícil, mas eu tinha essa demanda de um local para retirar leite, que não havia", relata Gisele.

"Mas, ao invés de buscarmos a solução individual para a minha situação, tentamos solucionar isso de forma coletiva, organizando um espaço para as trabalhadoras do CAFF, servidoras e terceirizadas. É um orgulho pensar que com essa sala podemos ajudar que mais mulheres se sintam apoiadas para seguirem amamentando."

Gisele afirma que acolhimento dos colegas foi importante, mas que solução passava por medida coletiva. Foto: Alefer Dias/Susepe/Divulgação/JC

O aleitamento materno é essencial para o crescimento do bebê e garantido por Lei através do artigo 396 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o qual estabelece que “para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um”.

Agosto é considerado o mês da luta pelo incentivo à amamentação, por isso é chamado de Agosto Dourado - a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que as mães amamentem exclusivamente os bebês nos seis primeiros meses de vida, para buscar um crescimento, desenvolvimento e saúde ideais das crianças. Além disso, recomenda alimentação complementar adequada e amamentação até os dois anos ou mais.