Quadrilha ataca bancos e faz reféns em Araçatuba; pelo menos 3 pessoas morrem

Homens fortemente armados invadiram e atacaram pelo menos três agências bancárias do centro de Araçatuba, a 521 km de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30). De acordo com a Polícia Militar (PM), pelo menos três pessoas morreram.

Segundo relato de moradores nas redes sociais, após o ataque aos bancos e troca de tiros com a polícia, pedestres e motoristas foram abordados e feitos reféns. Em vídeos, é possível ver moradores da cidade amarrados em carros sendo feitos de "escudo humano" para a fuga da quadrilha.

O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), afirmou em entrevista à TV Globo que comunicou o assalto ao governador João Doria (PSDB) durante a madrugada e a cidade recebeu reforço de segurança de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Borges recomendou que a população aguarde em casa enquanto o trabalho da polícia é feito, e acrescentou que os criminosos podem ter esparramado artefatos explosivos nas vias enquanto fugiam. "Eles colocaram barricadas nas rodovias principais, atearam fogo em carros e caminhões", disse.

A Polícia Militar também orientou que a população local não saia de casa. Segundo a força, pelo menos dez carros foram utilizados na ação. Ainda de acordo com a PM, algumas entradas da cidade foram fechadas pela quadrilha para evitar que reforços policiais cheguem ao local. O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de São José do Rio Preto, cidade a 151 km de Araçatuba, foi uma das unidades acionadas para auxiliar no caso.