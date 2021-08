Guarda Municipal desfaz aglomeração com cerca de 1,2 mil pessoas na rua da República

Uma aglomeração com cerca de 1,2 mil pessoas na esquina da rua da República com a rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa, e outra com aproximadamente 400 pessoas na rua Padre Chagas esquina Luciana de Abreu, bairro Moinhos de Vento, foram dispersadas pela Guarda Municipal durante a noite de sábado, 28, e madrugada deste domingo (29), conforme relatório da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).