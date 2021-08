EPTC anuncia ampliação de linhas a partir de sábado em Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou a ampliação de oferta no transporte coletivo a partir deste sábado (28). As novas tabelas podem ser consultadas no site da EPTC e a localização em tempo real da sua linha na função GPS do aplicativo TRI.

Diariamente a equipe de planejamento de transporte faz a análise da oferta e demanda de passageiros para ajustes semanais.

A partir de sábado (28):

Linha T1 - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 122 para 124 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T2 - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 86 para 88 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T2A (Via Paulinho Azurenha / Postão) - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 77 para 79 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T3 - Ampliação de três viagens por dia, passando de 74 para 77 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T5.1 (Sábados / Feriados) - Ampliação de quatro viagens por dia, passando de 87 para 91 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T8 Campus / Farrapos - Ampliação de três viagens por dia, passando de 84 para 87 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T9 PUC - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 75 para 77 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T11 3º Perimetral - Ampliação de cinco viagens por dia, passando de 75 para 80 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T12 Restinga / Cairú - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 64 para 66 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

A partir de domingo (29):

Linha T1 - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 78 para 80 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T2.2 - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 56 para 58 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T2A.2 (P. Azurenha / Postão) - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 56 para 58 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T3 - Ampliação de três viagens por dia, passando de 50 para 53 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T5.2 (Domingos) - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 57 para 59 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T8 Campus / Farrapos - Ampliação de três viagens por dia, passando de 56 para 59 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T9 PUC - Ampliação de três viagens por dia, passando de 65 para 68 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T11 3º Perimetral - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 50 para 52 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T12 Restinga / Cairú - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 46 para 48 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 00h45 em ambos os sentidos.

A partir de segunda-feira (30):

Linha 5203 Triângulo / 24 de outubro / Auxiliadora - Ampliação de 38 viagens por dia, passando de 138 para 176 viagens, sendo 91 bairro ao Centro e 85 Centro ao bairro. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 7 para 6 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 18 para 10 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 11 para 9 minutos.

Linha 2541 Embratel / Canudos / Cascatinha - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 24 para 26 viagens. Horários inclusos: 6h30 e 7h40 bairro ao Centro.

Linhas 272 Moradas da Hípica, Belém Novo / Hípica (Via Schneider) e 273.1 Belém Novo / Hípica / (Via Scheneider) / 273.3 Belém Novo / Hípica / Veludo (Via Scheneider) - Oferta de 30 viagens por dia do conjunto de linhas, sendo 16 no sentido bairro ao Centro e 14 no sentido Centro ao bairro. Adequação da oferta de viagens no conjunto de linhas no sentido Centro ao bairro na faixa das 7h. O atendimento dos passageiros que fazem o uso da linha 272 às 7h Centro ao bairro será realizado pela linha 273.1 no mesmo horário.

Linha A67 Escolar Lami - Ampliação de uma viagem por dia, passando de quatro para cinco viagens, sendo três TB (terminal bairro) e duas BT (bairro terminal). Incluída a viagem das 22h no sentido TB (terminal bairro) para atendimento escolar.

Linha A81 Alimentadora Campo Novo / Cavalhada - Oferta de 33 viagens por dia, sendo 17 no sentido BT (bairro terminal) e 16 no sentido TB (terminal bairro). Adequação da tabela horária no sentido TB (terminal bairro) no pico da manhã (das 6h às 9h).

Linha 2633 João Pessoa / Orfanotrófio - Oferta de 16 viagens por dia. Adequação da tabela horária no pico da tarde (das 16h às 19h).