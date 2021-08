Hospital Moinhos ingressa em rede internacional de centros clínicos

A Breast Centres Network, rede mundial de instituições clínicas dedicadas exclusivamente ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama, ganha seu primeiro centro de referência do Sul do Brasil. O Núcleo de Mama do Hospital Moinhos de Vento (HMV) agora é membro pleno do seleto grupo de instituições de saúde, status que apenas oito hospitais detêm em todo o mundo.

“Estávamos nos preparando para isso há tempo”, relata a chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento, Maira Caleffi. O projeto da Escola Europeia de Oncologia (European School of Oncology - ESO) objetiva promover e melhorar o tratamento desse tipo de tumor na Europa em todo o mundo, conforme padrões internacionais de ponta.

O ingresso neste seleto grupo é fruto de um trabalho que vem sendo devolvido há muitos tempo. “Construímos esta conquista ao longo dos anos, desde que formamos nosso banco de informações”, relata a especialista. Maira refere-se ao cumprimento de requisitos exigidos pelo Breast Centres Network, e que já vêm sendo cumpridos há longa data. É o caso do banco de informações formado pelo HMV há 15 anos, que reúne dados de toda trajetória das pacientes na instituição, desde o diagnóstico da doença, passando pelas características do tumor até chegar às fases do tratamento.

O diferencial do HMV é que cada caso é tratado de forma exclusiva. As análises ocorrem individualmente, o que requer desde testagem genética às características do paciente, que são levadas em conta para definir qual o tratamento indicado. Com base nas informações dos pacientes, é possível, a partir das respostas de cada caso, estabelecer quais parâmetros podem ser repetidos e os que devem ser aprimorados.

Os diagnósticos são possíveis graças ao trabalho de uma equipe multidisciplinar composta por 35 profissionais de saúde, que relatam toda a jornada da paciente. Uma das atuações fundamentais neste processo é a do enfermeiro navegador. Na prática, especialistas treinados acompanham cada caso e estuda sua história, de forma a fornecer conteúdo para que os profissionais de todas as especialidades possam discutir o caso e buscar o melhor tratamento para ele.

“Este processo dá segurança ao paciente, que normalmente demonstra satisfação ao constatar que sua situação está sendo tratada de forma única”, diz Maira. O resultado, diz a médica, é motivo de comemoração:93% dos mais de 2 mil casos que formam o banco de informações ultrapassa a sobrevida de cinco anos. Todos esses casos são monitorados e ajudam ao Núcleo de Mama do HMV a encontrar as respostas para futuras pacientes.

Outro fator que contribuiu para que a instituição de saúde obtivesse a participação no Breast Centres Network foi a residência que permite formar residentes na especialidade de mastologia. “Também contou nesta conquista o número de publicações anuais de estudos sobre o tema”, enfatiza Maira.

A expertise, segundo a especialista, permite ao Núcleo de Mama do HMV estar aberto para a parceria com instituições de saúde que não possuam a mesma estrutura que deu ao Moinhos a chancela internacional. O HMV está disponível, destaca Maira, para que outros médicos busquem parcerias para o trabalho colaborativo conjunto.