Grupos indígenas protestam em Brasília contra o marco temporal

Grupos indígenas voltaram a protestar nesta sexta-feira (27) em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, contra o marco temporal das demarcações de terras tradicionalmente ocupadas por povos originários. O tema chegou a entrar na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta-feira (26). A pauta será retomada na quarta-feira (1º), mas ainda sem previsão de encerramento a curto prazo.

Os manifestantes atearam fogo em uma das pistas que ficam no entorno do Palácio do Planalto. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas. Ninguém se feriu.