Trechos de obra na Juca Batista, na Zona Sul de Porto Alegre, serão liberados nesta sexta-feira (27)

Na manhã desta sexta-feira (27), cinco trechos da avenida Juca Batista, na Zona Sul de Porto Alegre, serão liberados. Os trechos correspondem a cinco paradas de ônibus a partir da rótula com a avenida Eduardo Prado. Serão liberadas três paradas no sentido Centro/bairro e duas no sentido bairro/Centro.

A avenida Juca Batista passa por recuperação estrutural, dentro do Programa de Requalificação Viária, executado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb). O contrato com a empresa prestadora de serviços prevê a recuperação do pavimento em 22 paradas de ônibus que já tinham concreto, a demolição e reconstrução de duas paradas e a construção de outras 10, totalizando 34 trechos em concreto, cada um com 45 metros de extensão. Além disso, a SMUrb trabalha na recuperação estrutural do asfalto da via, que já está 70% concluída.

A avenida Cavalhada também passa por recuperação estrutural, com a requalificação asfáltica e construção de placas de concreto no corredor de ônibus que contempla 21 paradas. Seis já foram liberadas para o trânsito.