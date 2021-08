Previsão de frio na Metade Sul e Oeste do RS nesta sexta-feira (27)

Um sistema de alta pressão atmosférica toma conta do Rio Grande do Sul com previsão de frio e tempo firme nesta sexta-feira (27). A temperatura mínima poderá baixar de 5°C em muitas cidades da Metade Sul e Oeste com marcas perto de zero na fronteira com o Uruguai. Há potencial para ocorrência de geada nesses pontos. As informações são da Metsul Meteorologia.

O sol aparece entre poucas nuvens na divisa com Santa Catarina. Já a temperatura deve ter elevação gradativa. A máxima irá oscilar entre 18 e 20°C na maioria das áreas. No fim de semana o tempo segue firme com frio ainda no sábado e temperatura amena no domingo.

A sexta-feira terá tempo seco com predomínio de sol e o frio retorna, sobretudo, no começo da manhã. À tarde será amena com marcas de temperatura perto de 20°C. O fim de semana tem previsão de sol.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 21°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 7ºC