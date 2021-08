Forças policiais cumprem 39 mandados de prisão na operação Maria da Penha

A Polícia Civil e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul se uniram, nessa quinta-feira (26), em todo o Estado, para efetuar ação de combate à violência doméstica contra mulher, especialmente como estratégia de prevenção e repressão qualificada aos feminicídios.

A ação conjunta realizada pelas forças policiais do Estado conta com a participação de mais de 380 policiais civis e militares em 130 viaturas, que executarão, durante o dia, diligências para verificação de 290 disque-denúncias, além do cumprimento de 39 mandados de prisão e de 82 mandados de busca e apreensão.

As atividades foram realizadas de forma integrada, como parte da execução do plano de ações da operação Maria da Penha, deflagrada em âmbito nacional na última sexta-feira (20), com previsão de vigência até o dia 20 de setembro, sob a coordenação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Desde o início da operação, no estado do Rio Grande do Sul, foram executadas diversas atividades de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Foram registradas mais de 600 ocorrências policiais, que culminaram com a instauração de aproximadamente 500 inquéritos policiais e na prisão de 24 indivíduos.

A Operação Maria da Penha foi idealizada com o objetivo de realizar operações ordinárias e especializadas, além do fomento de políticas, no âmbito da segurança pública, para ampliar o acesso ao sistema de justiça e segurança. Tais ações têm a finalidade de conscientizar, em âmbito nacional, as mulheres em situação de violência a buscar o atendimento qualificado, bem como a disseminação da importância da formalização das denúncias e acompanhamento efetivo dos casos de violência contra a mulher.