MPF promove conversa sobre o tema 'Comunicação inclusiva e não sexista'

campanha Eu Sou Respeito O tema Comunicação inclusiva e não sexista é a pauta de debate que ocorre nesta sexta-feira (27), às 14h, em live promovida pelo Ministério Público Federal no RS (MPF/RS). A ação é parte da iniciativa Lugar(es) de Fala, desenvolvida pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RS) e pelo Comitê de Gênero e Raça da Procuradoria da República no RS (PR/RS), e integra a

canal do MPF no YouTube Contando com transcrição em libras, o evento será transmitido peloe tem por objetivo debater e incentivar o uso da linguagem e da comunicação "como elemento de respeito e acolhimento", destaca o procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Enrico Rodrigues de Freitas. Ele que fará a abertura da roda de conversa, ao lado da procuradora Suzete Bragagnolo, coordenadora do Comitê de Gênero e Raça do MPF/RS.

Realizado desde 2018, o projeto tem Lugar(es) de Fala busca promover a abertura de um espaço que possibilite o diálogo e escuta de pessoas engajadas em lutas, movimentos sociais ou causas dos direitos humanos, abordando questões que envolvam principalmente reflexões sobre gênero, raça, desigualdade social, considerando também a arte como discurso.

Nesta edição, os debatedores são a jornalista e cientista política Telia Negrão (integrante do Coletivo Feminino Plural, da Rede de Saúde das Mulheres Latino Americanas e do Caribe, e pesquisadora associada do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a Mulher e Gênero da Ufrgs); do professor e coordenador do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada na UFRJ, Rodrigo Borba; do professor e doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de Pesquisa em Educação, Sexualidade e Relações de Gênero da Ufrgs, Antônio Jeferson Barreto Xavier; do servidor do MPF e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio do Sul (SC), Michel Kleinschmidt; e do artista transmasculino não-binário Gabz 404, idealizador e realizador do projeto de ativismo artístico Ser Trans.

A mediação da conversa ficará a cargo das servidoras do MPF e integrantes do Comitê de Gênero e Raça da PR/RS, Lisane Berlato e Luíza Frozzi. Segundo Lisane, "repensar a forma com a qual nos comunicamos" pode diminuir preconceitos, discriminação e a invisibilidade de grupos e pessoas. "A linguagem é um potente instrumento de inclusão mas também de exclusão social", pondera.