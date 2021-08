Centro, Oeste e Sul do RS têm risco de temporais nesta quarta-feira (25)

Nesta quarta-feira (25) tem risco de chuva muito volumosa e tempo severo em partes do Rio Grande do Sul. Os modelos meteorológicos projetam que a chuva pode ser persistente e com pulsos fortes e torrenciais e com maior abrangência em especial na faixa Central, Oeste e Sul do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há risco de alta incidência de raios, vendavais isolados e até tornados com queda de granizo. Na faixa Norte o sol pode aparecer em alguns momentos com a previsão de abafamento. As pancadas de chuva podem ocorrer nessas áreas.

O tempo deve ficar instável com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na Capital. Há risco de chuva forte acompanhada por rajadas de vento e raios. Também não se descarta a possibilidade de queda isolada de granizo. O volume de precipitação de chuva acumulada ao longo do dia poderá ser alto.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 29°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 15ºC