Meteorologia prevê calor no Norte e Nordeste e frio no Sul do RS nesta terça-feira (24)

A terça-feira terá dois cenários meteorológicos no Rio Grande do Sul; sol e calor no Norte e Noroeste com instabilidade e frio no Sul nesta terça-feira (24). Um sistema frontal mantém a cobertura de nuvens e as pancadas de chuva em áreas do Centro, Oeste, Campanha e Zona Sul. Pode chover forte de forma isolada. Não se descarta a ocorrência de temporais. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na faixa Norte do Rio Grande do Sul e em áreas mais próximas a Santa Catarina o sol predomina e sob influência do ar quente proveniente do Norte e propicia a elevação da temperatura com sensação de abafamento. Amanhã a chuva se espalha por todas as regiões.

O tempo será instável e temperatura ficará mais amena em Porto Alegre nesta terça-feira. O sistema frontal avança e reforça a presença de nuvens em toda a Região Metropolitana com previsão de alternância entre períodos de sol e nuvens e pancadas de chuva. Não se descartam eventos isolados de chuva forte.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 15ºC