Fogo no Parque Estadual Juquery é controlado após cerca de 20 horas

Após cerca de 20 horas, o incêndio no Parque Estadual Juquery, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, foi controlado. Segundo os bombeiros, por volta das 5h desta segunda-feira (23).

De acordo com o major Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, permanecem no local 70 brigadistas e dois helicópteros da Polícia Militar, que atuam em um foco no mirante do parque.

As chamas que começaram na manhã deste domingo (22) já devastaram mais de metade da área do parque. Segundo a Prefeitura de Franco da Rocha, relatos apontam que o incêndio foi causado por um balão. Segundo o governo de São Paulo, mais de 240 pessoas foram mobilizadas para atuar no combate do fogo, com o apoio de viaturas terrestres, helicópteros e aviões.

Localizado nos municípios de Caieiras e Franco da Rocha, o Parque Estadual do Juquery tem uma área de quase 2.000 hectares e preserva o último fragmento de cerrado da região metropolitana de São Paulo.

Durante o domingo, nas redes sociais, paulistanos reclamaram da fuligem em casa em locais como Santa Cecília, Tucuruvi, Ipiranga e Bom Retiro, além da mudança de coloração no céu. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo, o problema foi causado pelo incêndio. O orgão já vinha alertando para o risco de queimadas e incêndios florestais diante da baixa umidade relativa do ar neste fim de semana.

No sábado (21), a capital também registrou um incêndio de grandes proporções, na região do Parque Estadual Jaraguá, próximo à área de reserva indígena. O fogo começou durante a manhã, chegou a ser controlado, mas novos focos foram registrados à noite, diz o governo paulista.

De acordo com o CGE, devido a um bloqueio atmosférico, a massa de ar seco e quente sobre os estados do Sudeste e Centro-Oeste vai continuar até a próxima quinta (26).