Trensurb tem furto recorde de fios em 2021 com prejuízos a passageiros

A Trensurb bateu recorde histórico em 2021 no furto de fios de seu sistema de trens na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Levantamento da estatal aponta que foram 62 ocorrências até esta segnda-feira (23), incluindo as três da semana passada. No mesmo período de 2020, foram 19.

No último ataque, no sábado (21), além dos fios de cobre da rede de energia das linhas que normalmente são o alvo dos ladrões, a rede de fibra ótica foi danificada. O impacto do ataque na região se prolongou até a manhã desta segunda-feira (23), devido a difculdades para a conclusão do conserto, segundo a Trensurb. Houve atraso para o funcionamento ddo serviço e maior intervalo entre os horários.

O relatório da estatal mostra ainda que, dos 62 casos deste ano, a segurança da empresa conseguiu atuar evitando o furto, mas o dano ou corte do cabo podem ter ocorrido. No ano passado, a segurança chegou a tempo em quatro ataques.

Os dias da semana com mais ocorrências são terça-feira e quarta-feira, seguido do sábado e quinta-feira. O horário que tem mais casos gira entre 3h e 4h, com mais de 30% dos ataques.

Este ano foram furtados 2.317 metros de fios, contra 126 em 2020. Agosto e março foram os dois meses com mais registros, com 18. Agosto de 2020 havia tido apenas dois casos.

A estatal não tem os dados de prejuízos financeiros com a reposição e mobilização de equipes para resolver os problemas e recolocar os trens para trafegar e atender os usuários.