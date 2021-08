Nonoai e Vila Nova terão interrupção no abastecimento de água a partir desta segunda

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) programou nova etapa da setorização das redes de água do subsistema Cascatinha-Catumbi, de segunda-feira (23), até quinta-feira (26). Nessas datas, a interrupção no abastecimento começa às 11h e a normalização é esperada a partir da madrugada. Na sexta-feira (27), haverá um teste de estanqueidade no bairro Nonoai. Se chover, os serviços poderão ser reprogramados.

Desde março, os bairros Campo Novo, Cavalhada, Cristal, Medianeira, Nonoai e Vila Nova estão passando por melhorias nas redes de água. Trata-se da setorização da área atendida pela Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Cascatinha e pelo Reservatório Catumbi (subsistema Cascatinha-Catumbi). Além de medir o quanto de água é distribuída para a região, as intervenções pretendem diminuir a área de desabastecimento durante os serviços programados e emergenciais, além de regular a pressão da água que é fornecida aos moradores, resolvendo problemas de baixa pressão ou intermitência.

Após a conclusão dos serviços, a água não retorna de imediato, diferentemente da energia elétrica, que é quase instantânea. Leva um tempo até os reservatórios das estações acumularem nível suficiente para então retomarem o bombeamento para a rede pública. O abastecimento pode demorar mais a normalizar nas partes elevadas e nas pontas da rede distribuidora. Além disso, a pressão da água, ao retornar, poderá desprender micropartículas inertes e não prejudiciais à saúde que eventualmente estejam nas paredes internas da canalização, alterando a transparência do líquido.

Do total de serviços previstos até outubro, com execução pela empresa contratada Enops, quase 80% foram concluídos. O investimento é de R$ 7,27 milhões em recursos próprios do Dmae.

Confira a programação:

Segunda-feira (23) - Na avenida Nonoai esquina da rua Mata Coelho, haverá instalação de macromedidor e interligações de redes em polietileno de alta densidade (pead) e ferro dúctil. Para a obra será necessário interromper o abastecimento ao bairro Nonoai.

Terça-feira (24) - Instalação de macromedidor na avenida Vicente Monteggia esquina da avenida João Passuelo. Afeta o bairro Vila Nova.

Quarta-feira (25) - Na avenida Nonoai esquina da rua Cruz Alta e esquina da rua Cachoeira, e na avenida São Sebastião, haverá instalação de macromedidor e desativações de redes em pead e em ferro dúctil. A ação atinge o abastecimento do bairro Nonoai, no lado ímpar da avenida Nonoai.

Quinta-feira (26) - Na avenida Rodrigues da Fonseca esquina da avenida Vicente Monteggia, instalação de macromedidor e válvula redutora de pressão, e também interligações de redes em pead e ferro dúctil. Atinge o bairro Vila Nova.

Sexta-feira (27) - Teste de estanqueidade no bairro Nonoai, das 14h até 17h30min. A previsão é normalizar o abastecimento à noite.