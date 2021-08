Polícia dispersa aglomerações em Porto Alegre na noite de sexta-feira

Forças de segurança municipais e estaduais dispersaram pequenas aglomerações entre a noite de sexta-feira (20) e a madrugada deste sábado (21). A ação integrada reuniu Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Diretoria Geral de Fiscalização.

O tempo chuvoso contribuiu para a redução do movimento na noite de Porto Alegre, em comparação com outros finais de semana. Os agentes vistoriaram pontos tradicionalmente frequentados e dispersaram algumas pequenas aglomerações, como na rua Lima e Silva, na esquina com a rua República (70 pessoas). Ainda no bairro Cidade Baixa, foram observados grupos de poucas pessoas nas ruas José do Patrocínio e João Alfredo.

No bairro Moinhos de Vento, as ruas Padre Chagas e Luciana de Abrreu apresentaram movimento reduzido, sem aglomerações consistentes. Em função da chuva, não foi realizada operação Balada Segura.

"Observamos uma pequena movimentação, porém continuamos a orientar a população para a necessidade da manutenção dos protocolos da Covid-19, pois só assim conseguiremos manter a segurança sanitária da população", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Denúncias devem ser feitas para canais oficiais da prefeitura através dos telefones 153 e 156.