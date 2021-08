Pesquisa: risco de morte pós alta da Covid-19 é maior em pacientes com câncer

Pacientes oncológicos são mais suscetíveis à infecção pelo coronavírus e têm mais chances de apresentarem complicações graves ou, ainda, risco de morte. Esses são os resultados de um estudo brasileiro, organizado pela Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde (Capesep), que acompanhou mais de 37 mil pessoas hospitalizadas na rede privada do País por 14 meses. A pesquisa identificou, ainda, que o risco de morte após a alta hospitalar desses pacientes é maior.

De acordo com o oncologista gaúcho participante do estudo Stephen Stefani, do Grupo Oncoclínicas, a mortalidade durante e após a alta hospitalar foi investigada em dois grupos: presença ou ausência de câncer antes da admissão, com ou sem quimioterapia prévia. O risco de morte em pacientes com Covid-19 durante a internação e período de acompanhamento foi significativamente maior quando já havia a presença de câncer anterior (35,5%) do que sem câncer (24,35%).

Stephen Stefani, do Grupo Oncoclínicas, explica que a mortalidade durante e após a alta hospitalar foi investigada em dois grupos. Foto: Oncoclínicas/Divulgação/JC

Stefani explica, ainda, que pacientes com câncer tiveram risco quase quatro vezes maior de complicações graves e morte quando tiveram Covid-19. “Esse resultado é curioso. Em um primeiro momento, entendíamos que, uma vez hospitalizados, os pacientes oncológicos poderiam ter mais chances de morrer. Mas vimos que a mortalidade dentro do hospital foi equivalente a dos pacientes sem câncer”, pontua. Para ele, isso acontece porque os hospitais já têm protocolos organizados e eficientes para o manejo de pacientes com Covid-19.

O estudo serviu para confirmar uma suspeita que existia desde o início da pandemia, que é a de que pacientes com câncer são mais suscetíveis à infecção. “Isso significa que a chance desses pacientes precisarem de hospitalização ou morrerem é maior.” Segundo Stefani, as pessoas com câncer são mais suscetíveis porque a doença gera uma tempestade imunológica e causa dano sistêmico nesses pacientes, que já têm uma reserva imunológica menor. “A pessoa sem câncer que fica com complicações da Covid-19 tem mais chance de sair dessa, porque o paciente com câncer já tem o seu organismo ocupado e cansado de tentar combater a doença oncológica”, explica.

É comum que as pessoas entendam que o câncer faça com que os pacientes oncológicos tenham uma imunidade menor em relação ao Covid-19. “Mas não é isso. Esse pensamento só serviria para doenças das quais já adquirimos imunidade com o tempo. Para uma doença nova, como é o caso da causada pelo coronavírus, todos nós somos imunologicamente alfabetos até o momento que somos expostos à doença, por infecção, ou à vacina”, complementa. Para Stefani, a mensagem deixada pelos resultados dessa etapa do estudo é que esses pacientes são mais suscetíveis e, por isso, precisam de mais cuidado.