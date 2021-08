Ufrgs abre inscrições para ingresso na graduação a partir desta quinta-feira

edital do Processo Seletivo 2021/2 A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), por meio da Comissão Permanente de Seleção (Coperse), lançou, nesta quarta-feira (18), o, que oferece 1.418 vagas em 47 opções de curso de graduação na instituição (confira a lista abaixo). A seleção disponibiliza as vagas que anteriormente eram destinadas ao Vestibular do início do ano, que não foi realizado em razão da pandemia do novo coronavírus.

site do processo seletivo As inscrições serão recebidas entre os dias 19 de agosto e 6 de setembro, por meio do. Podem participar da seleção apenas candidatos com ao menos uma nota válida nas edições anteriores do Vestibular da Ufrgs ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2017 a 2020, permanecendo a reserva de 50% das vagas para o programa de ações afirmativas.

Para o Enem, são necessários os escores mínimos de 450 em cada uma das provas objetivas e 500 na redação; para o vestibular, é preciso que o participante não tenha sido eliminado do concurso. Os resultados dos processos serão ponderados para o curso pretendido, permanecendo apenas a melhor nota após o cálculo do índice de concorrência do candidato. Ou seja, o resultado final não é uma média entre todas as notas. A universidade utilizará o melhor desempenho, não sendo possível mesclar notas entre concursos ou anos distintos.

Do total de vagas, 720 se destinam ao programa de ações afirmativas. A Ufrgs possui oito modalidades de vagas exclusivas para quem cursou todo o Ensino Médio em escola pública, contemplando ainda reservas específicas por critérios étnico-raciais, de renda e para pessoa com deficiência.

Até o dia 18 de outubro, será publicado o resultado preliminar da seleção. O resultado final está previsto para até 22 de outubro. No dia 23 de outubro, começará o envio da documentação obrigatória, que será realizado de forma online, com a obrigatoriedade do encaminhamento da comprovação exigida de acordo com a modalidade de ingresso do candidato. As datas da segunda etapa de matrícula de 2021/2 serão entre os dias 10 e 12 de janeiro de 2022 e início das aulas será em 17 de janeiro de 2022.

Confira os cursos e a quantidade de vagas disponíveis para cada um deles: