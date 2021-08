Caminhões incendeiam após colidirem em Gravataí

Dois caminhões incendiaram após colidirem na Freeway em Gravataí, no Km 74 sentido Porto Alegre, próximo à RS-118, na manhã desta quarta-feira (18). Não há registro de vítimas no acidente. O Corpo de Bombeiros está no local e já controlou o fogo. De acordo com a CCR, que administra o trecho, duas pistas estão liberadas e duas bloqueadas, o que causa congestionamento de mais de 5 km no local e a chuva forte complica o deslocamento, causando lentidão no deslocamento.

A causa do acidente, segundo informações da Rádio Gaúcha, foi a parada da carreta, proveniente de Santa Catarina, carregada de pisos no refúgio lateral para que pudessem embarcar pessoas que ajudariam a desembarcar a carga em Porto Alegre. No momento em que retornou para a rodovia, foi atingido por outro caminhão que vinha de Itajaí (SC) e transportava mercadorias como como tinta, alvejante e desinfetante.