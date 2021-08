Meteorologia prevê temporais isolados na Metade Sul do Estado nesta quarta-feira (18)

Uma corrente de vento proveniente do Norte e nos baixos níveis da atmosfera irá transportar o ar muito quente entre quarta-feira (18) e amanhã para o Rio Grande do Sul. Ao longo desta quarta-feira áreas de instabilidade poderão se formar com risco para pancadas de chuva e temporais isolados, especialmente na Metade Sul do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há potencial para chuva forte e muito isolada e não se afasta a possibilidade de vendavais e raios. Entre o Norte e Noroeste o ar mais seco tende a predominar com intenso calor e menor potencial de instabilidade. A sensação de abafamento por conta do ar quente e da umidade irá predominar no Rio Grande do Sul

A quarta-feira terá abafamento com sol e nuvens e não se afasta a possibilidade de pancadas isoladas de chuva na Capital. Amanhã o tempo muda e fica ensolarado com temperatura muito alta desde cedo em Porto Alegre. Na sexta-feira o abafamento segue com aumento de nuvens a partir da tarde e chance de chuva à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 14°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 16ºC