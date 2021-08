Vereador denuncia falta de médicos na tenda Covid-19 do Pronto Atendimento Bom Jesus em Porto Alegre

O vereador Jonas Reis (PT) tem feito uma série de denúncias, via redes sociais, envolvendo a empresa que administra as unidades de saúde dos bairros Bom Jesus e Lomba do Pinheiro. Segundo o parlamentar, desde junho ele tem recebido reclamações de moradores da região que apontam a falta de médicos na tenda Covid-19 do Pronto Atendimento (PA) Bom Jesus (R. Bom Jesus, 410).

"Já pedi informações e providências para a Secretaria de Saúde, para saber o que vai ser feito em relação a isso, mas até hoje não obtive resposta", afirma Reis. Ele conta que esteve três vezes no local em dias úteis durante um período de um mês, e afirma ter encontrado a tenda vazia, sem pacientes na fila, e sem médicos. "É recorrente, porque ali eles estão encaminhando as pessoas para os postos de saúde da região. Então para quê um pronto atendimento que não tem médico?", questiona o vereador, disparando que o Executivo está "ocultando informação".

Terceirizados em 2019, durante o governo de Nelson Marchezan Júnior (PSDB), tanto o PA Bom Jesus, quanto o PA Lomba do Pinheiro tiveram os contratos mantidos pela atual gestão da prefeitura. Por conta disso, a administração de ambas as unidades está sob responsabilidade da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).

No último dia 10 de agosto, a reportagem do Jornal do Comércio foi até o PA Bom Jesus e, ao chegar lá, encontrou a porta da tenda Covid-19 fechada, e poucas pessoas na fila do atendimento. "Disseram aqui na garagem do lado que temos que esperar, pois devem estar higienizando o espaço", comentou uma das usuárias, Franciele Ribeiro (30 anos), que aguardava avaliação com a filha de um ano de idade. "Estamos com sintomas de Covid, e resolvi vir fazer o teste, mas já fazem 30 minutos que chegamos e não apareceu alguém para nos atender."

Tossindo bastante, outra moradora do bairro, Jenifer Ariele da Silva, de 24 anos, destacou que, no caso dela, a espera já durava "mais de uma hora". "Ninguém aparece para falar nada", reclama. "Eles têm gente para fazer uma triagem, é mais no finais de semana que é difícil ter médico", ponderou um trabalhador do entorno que preferiu não se identificar.

"Não recebemos nenhuma denúncia de falta de médicos (no PA Bom Jesus) e nem temos a informação de que isso tenha ocorrido", rebate a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Procurada, a pasta da saúde de Porto Alegre respondeu que a empresa envia um relatório mensal com todas as métricas de atendimentos, o que viabiliza que o trabalho seja "monitorado" pela SMS. "Acompanhamos com relatório de dados quantitativos e qualitativos mensais", ressalta a assessoria de imprensa.

Ao rebater que verificou "com os próprios" olhos que a tenda Covid-19 do PA Bom Jesus "não está funcionando" como deveria, Reis lembra que o local é mantido com dinheiro público. "Constatei que havia no local o restante da equipe (enfermeiro, porteiro e técnico) mas não havia atendimento médico. Então, solicitei a cópia do contrato para a prefeitura, para saber se tem multa quando a empresa não oferece o serviço."

O parlamentar observa que "muitos trabalhadores de toda a região que foram lá para buscar atestado, remédios e orientação médica por estar com sintomas de Covid-19 foram dispensados", o que "agrava o risco" da disseminação do vírus, uma vez que "sem atestado estas pessoas não podem ficar em casa" isoladas. "E tenho recebido reclamações da comunidade que usa o PA Lomba do Pinheiro também", sinaliza o vereador.

Procurada, a gerente de projetos da SPDM, Gislene Lima, se limitou a falar também através da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Ela afirma que "os encaminhamentos (para outros postos de saúde)" de pessoas que procuram a tenda Covid-19 do PA Bom Jesus "só acontecem se houver alguma questão relativa com à unidade de referência". "Porém, todos os pacientes são atendidos normalmente", pondera Gislene. Segundo a gerente de projetos da terceirizada que administra o pronto atendimento naquele bairro, a tenda Covid-19 do espaço funciona das 07h às 19h, e conta com uma equipe reduzida a um médico, uma enfermeira e um técnico de enfermagem.

Montada para o serviço de avaliação de casos suspeitos do novo coronavírus, a tenda, segundo a gerente da SPDM passa por higienização nos horários de "início de plantão, meio do plantão e finalização do plantão", o que explicaria estar com as portas fechadas no meio da tarde do último dia 10. "As higienizações precisam ser frequentes. Por isso também acontecem no meio do plantão, assim como nas demais áreas de atendimentos internos", justifica Gislene.

Lembrando que o pronto atendimento "é um local para casos de urgência e emergência", a assessoria de imprensa da SMS completa que "muitas vezes as pessoas procuram o PA com sintomas leves, situações que podem ser resolvidas nas unidades de saúde" e que nestes casos, os pacientes são mesmo redirecionados para outros postos. A pasta ainda destaca que "apesar da queda na procura de pacientes com Covid-19 de uma forma geral em Porto Alegre, a SMS mantém todas as estruturas de atendimento funcionando normalmente".