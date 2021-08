PF indicia empresário do RS por suspeita de tráfico de mulheres marcadas com tatuagem

Sócio de uma lan house em Viamão (RS), o empresário Bruno Nunes Ramires, 31, foi indiciado pela Polícia Federal por envolvimento em tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. O pai dele, apontado como comparsa, também é alvo da investigação.

Os dois são suspeitos de tráfico internacional de pessoas, cárcere privado, estupro, tortura, lesão corporal e redução a condição análoga à de escravo.

Ramires foi preso no ano passado em Minsk, capital de Belarus, após uma brasileira de 19 anos denunciá-lo às autoridades. Ela procurou a embaixada do Brasil.

As informações foram enviadas para as autoridades brasileiras e Ramires teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal no Rio Grande do Sul. A Interpol recebeu um alerta. Ele foi localizado e, no início deste ano, foi extraditado.

Em nota enviada nesta segunda-feira (16), o advogado de Ramires, Juliano Spagnolo, afirmou que "a inocência restará plenamente demonstrada no curso do processo".

O suspeito está em prisão preventiva. Em maio, a ministra Laurita Vaz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou, em caráter ainda provisório, um habeas corpus. Não há data para o julgamento do mérito.

No inquérito policial, segundo mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, há relatos de que as vítimas seriam obrigadas a tatuar o sobrenome de um dos investigados nas costas, evitando que as mulheres aliciadas se desligassem dele e promovendo sua "marca" para os usuários de sites pornográficos adultos.

Cabe, agora, ao Ministério Público Federal analisar o caso e decidir pelo oferecimento de denúncia ou arquivamento. O inquérito tramita em segredo de Justiça.