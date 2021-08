PF executa 70 ordens judiciais contra organização criminosa em Bagé

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (17) a Operação Carga Blanca para desarticular uma organização criminosa estabelecida na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. O grupo se dedicava à prática de crimes financeiros como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e câmbio clandestino.

Na ação, 100 policiais federais cumpriram 14 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão nos municípios de Bagé e Aceguá, além da execução de ordens judiciais para sequestro de 17 veículos e bloqueio de 19 contas bancárias.

A investigação iniciou em 2018 para apurar a prática de câmbio clandestino na região dos pampas e identificou uma organização criminosa estruturada para troca de numerários, remessa ao exterior e lavagem de capitais. O esquema contava com práticas sofisticadas de dólar-cabo e cash courier (carregamento de dinheiro em espécie).

O grupo investigado utilizava negócios aparentemente lícitos como postos de combustíveis, mercados, comércio de autopeças e pessoas com aparente capacidade financeira para justificar o giro do grande volume de recursos.

A movimentação financeira identificada no período de cinco anos foi de aproximadamente R$ 38 milhões. Valores de diversos estados do Brasil foram encontrados em benefício dos investigados, inclusive de regiões de fronteira com o Paraguai, estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, indicando que, possivelmente, tenham origem em atividades ilícitas como tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

A operação foi denominada Carga Blanca, pois uma das formas de movimentar os valores ilícitos era com o carregamento de dinheiro em espécie, vinculado à lavagem de capitais, também conhecido como branqueamento.

Os investigados poderão ser responsabilizados por organização criminosa e crimes financeiros como evasão de divisas, câmbio clandestino e lavagem de dinheiro.