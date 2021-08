Campanha do Agasalho de Porto Alegre se estende até sexta

A arrecadação de peças de inverno da Campanha do Agasalho e do Alimento 2021 da Prefeitura de Porto Alegre, coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama, será encerrada na próxima sexta-feira (20). A ação, que faz parte do Movimento POA que Cuida, teve início em 4 de maio, e obteve uma arrecadação de 222.564 mil peças de inverno, todas em condições de entrega para a população em vulnerabilidade.