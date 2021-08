Oeste e Noroeste do RS têm elevação de temperatura nesta terça-feira (17)

Nesta terça-feira (17) a expectativa é de mais uma jornada que poderá começar com nevoeiros e nuvens baixas em municípios da Metade Sul e Leste do Rio Grande do Sul. Em alguns pontos a temperatura poderá baixar de 10°C. Ao longo do dia o ar mais quente ingressa de Norte para Sul e favorece maior elevação da temperatura à tarde com marcas que poderão chegar a 30°C no Oeste e Noroeste gaúcho. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Litoral Sul a presença de nevoeiros e nuvens baixas poderá persistir o dia todo com pouca oscilação térmica na região. Amanhã o tempo fica abafado e pode chover com alerta para temporais isolados.

O dia poderá começar com cerração, seguida de sol e nuvens com aquecimento à tarde. Amanhã o tempo fica instável com sol, nuvens e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. Na quinta-feira o tempo fica firme e a temperatura dará um salto com previsão de forte aquecimento na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão para terça-feira

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 31°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão para terça-feira

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 25ºC

Mínima: 14ºC