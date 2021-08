Organização seleciona professores para capacitação em cidadania e criação de práticas pedagógicas

Até o dia 12 de setembro, o programa Jornada Educadores da Cidadania irá selecionar 12 educadores para se desenvolverem como lideranças cidadãs, além de fornecer bolsas para que esses profissionais possam desenvolver práticas pedagógicas inéditas sobre o tema.

edital aberto O projeto tem como objetivo promover a formação cidadã nas escolas brasileiras com embasamento científico, suprapartidarismo e metodologias ativas. Através de um, professores do Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio, das redes pública e privada de todo o país podem se inscrever para estudar o tema. Os educadores selecionados irão receber uma bolsa auxílio no valor de R$ 800.

O processo de seleção iniciou no dia 14 de agosto, e a divulgação dos selecionados será no dia 1º de outubro. Os encontros do programa serão realizados de maneira virtual e a jornada de estudos acontece de outubro a dezembro de 2021.

site do programa Ao fim do processo, as práticas pedagógicas desenvolvidas serão organizadas em formato de eBook, que levará a autoria dos educadores participantes. O objetivo do livro é, sobretudo, ampliar o impacto do programa, permitindo que qualquer educador brasileiro possa replicar as experiências de aprendizagem desenvolvidas pelos educadores(as) em seus espaços de aprendizagem. Para realizar a inscrição e obter outras informações, acesse o

A Jornada Educadores da Cidadania é um programa criado pela Mobis, uma organização de impacto social que apoia educadores brasileiros que queiram levar temas voltados à educação cidadã para a sala de aula. O programa é contemplado pelo edital “Educação com Cidadania”, iniciativa do Instituto AIPI que conta com o apoio técnico do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS). O projeto será financiado majoritariamente por recursos advindos deste edital.