Preso suspeito de matar jovem indígena no norte do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu um suspeito do assassinato da adolescente indígena Daiane Sales Griá, cujo corpo foi encontrado no município de Redentora, no Norte do Rio Grande do Sul. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos. A operação da polícia, que contou com o apoio da Brigada Militar, cumpriu dois mandados de prisão preventiva, concedidos pelo juiz da comarca de Coronel Bicaco, a pedido do delegado que investiga o caso, Vilmar Alaídes Schaefer. Entretanto, um dos suspeitos não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça.

O delegado responsável pelo caso afirmou que, como os decretos de prisão temporária têm duração de até 30 dias, as investigações continuam em curso. Além da coleta de mais evidências, Schaefer aguarda o resultado de exames periciais em andamento no Instituto Geral de Perícias (IGP), para elucidar as motivações do crime, circunstâncias em que ocorreram e a participação de cada suspeito. Por solicitação da Polícia Civil, o Poder Judiciário decretou segredo de justiça nas investigações.

O crime chocou a comunidade da pequena cidade de Redentora, com cerca de 11 mil habitantes, perto dos municípios de Três Passos e Frederico Westphalen. Daiane, uma adolescente de 14 anos, moradora da Terra Indígena do Guarita, reserva próxima à cidade, foi encontrada morta por volta das 14h do dia 4 de agosto, na localidade de Linha Ferraz, em Redentor. Ela havia desaparecido após o seu desaparecimento em 31 de julho, após ser vista pela última vez em uma festa na Vila São João, no interior daquele município.

Um agricultor encontrou o corpo da adolescente, que, além de estar sem roupa, exibia sinais de mutilação. “O corpo foi encontrado por um agricultor, em uma lavoura próxima ao mato da reserva indígena do Guarita. Chamou a atenção pelo fato de o local ser distante da vila (na reserva indígena)”, ponderou o delegado.

A investigação aponta para um caso de homicídio. Entretanto, o delegado não descarta a ocorrência de violência sexual e ocultação de cadáver. Conforme Schaefer, o caso é tratado como prioritário pela Polícia Civil.

Depois do assassinato, várias entidades ligadas aos povos indígenas – como a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpinsul) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) – se manifestaram sobre o caso. “A violência contra os povos indígenas tem se intensificado a cada dia. Assassinam nossos jovens, nossas mulheres, nossas lideranças; roubam nossas terras e querem tirar nossos direitos. A violência contra as mulheres indígenas é intensa desde a invasão portuguesa. A Arpinsul) e a Apib repudiam toda e qualquer violência contra mulheres indígenas e exige que a justiça seja feita a quem cometeu tal atrocidade”, expressaram as entidades, em uma nota conjunta.

O Conselho Indigenista Missionário Regional Sul (Cimi Sul) divulgou uma nota, dizendo que “espera que a Funai e os órgãos de investigação federais promovam ações no sentido de coibir as violências e responsabilizar os agressores e criminosos, bem como averiguar e ou identificar se os crimes estão vinculados a intolerância e o racismo contra os povos indígenas”.

O Conselho de Missão entre Povos Indígenas (Comin) divulgou uma nota, sustentando que “a apuração dos fatos e a responsabilização são imperativos neste momento. Assim como a solidariedade à família e toda comunidade da TI Guarita, que choram e clamam por justiça. É urgente unir forças para a superação de todas as formas de violência que estão vinculadas com a intolerância e racismo contra os povos indígenas, com atenção às que ocorrem contra a vida das mulheres, jovens e crianças”.