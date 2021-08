A 100 dias do Enem, estudante gaúcho aprovado em Medicina dá dicas para as provas

Na história do jovem Mathias Menezes, de 26 anos, são comuns as participações em provas de vestibulares e Enem. Ou eram. A partir desse ano, essa é uma realidade que ele não pretende, nem precisa, mais vivenciar. Mas, até chegar a esse ponto, foi necessário passar por muitas experiências entre viagens e provas. O estudante, natural de São Gabriel, é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), com aprovação em 2014.

Depois de concluir o curso, repensou se era o que queria para a vida profissional. Ponderou entre uma pós-graduação e mestrado na área ou voltar à cidade natal, virar a trajetória de ponta-cabeça e se preparar para concorrer a uma vaga em Medicina, curso ao qual desde a adolescência demonstrava interesse e optou em não tentar por achar a seleção muito concorrida.

Para o jovem, as buscas por aprovações em universidades federais por meio da nota do Enem começaram em 2012, um ano após a conclusão do Ensino Médio. Selecionado pela UnB, veio a segunda viagem de mudança - a primeira ocorreu quando trocou o Interior por Porto Alegre -, para a capital federal, onde chegou pretendendo ser diplomata, mas, com o tempo e a prática, preferiu mudar de ideia ao concluir que, se escolhesse seguir na área, iria prolongar-se em algo que não queria mais. Foi quando retornou ao Estado para, de novo, estudar para vestibulares.

As novas tentativas de aprovações, agora no curso mais concorrido do país, iniciaram em 2018. Em 2019, foi aprovado na Pucrs, chegou a se matricular, mas preferiu tentar a vaga na federal outra vez no ano seguinte, ao perceber que sua média no Enem ficou próxima do ponto de corte da Ufrgs. Deu certo. Nesse um ano de preparação, com a ajuda do pré-vestibular Fleming Medicina, Mathias desenvolveu um método de estudo que conciliava com seu perfil de estudante e alcançou média geral de 845 - uma das maiores do Rio Grande do Sul - na prova do MEC, nota lhe permitiu se matricular na USP, instituição idealizada para se capacitar a médico.

“O início dos estudos, quando a pandemia chegou, foi complicado, com dificuldade de concentração em casa. Mas logo vieram as dicas e o acolhimento do curso, que proporcionaram adaptação e facilidade na gestão do tempo, determinantes para a melhora no desempenho”, explica.

O estudante lembra que, logo no começo da pandemia, não se sabia quanto tempo duraria a suspensão das atividades presenciais, pois era tudo muito novo e, a partir do momento em que notou que a realidade seria de estudos em casa, adaptou a rotina.

“A autonomia para decidir os horários para assistir às aulas foi muito boa, pois foi possível conciliar com atividades físicas, lazer e descanso, o que fez toda a diferença”, conta.

O método de Mathias envolveu colocar o conhecimento em prática, que é “o que se cobra na prova”, como ele salienta. Inicialmente, o jovem pensou em reforçar os conteúdos por resumos, mas se deu conta de que não surtia efeito e passou à técnica de realização de exercícios.

“Estudava a partir das questões, se sentisse dificuldade, voltava na aula para revisar e ficava livre de conteúdos dos quais sanava as dúvidas. Assim, ganhava tempo”, reforça, com a ressalva de que o método de preparação precisa ser escolhido conforme o perfil de cada um.

Outras dicas importantes são prestar várias provas – a fim de adquirir bagagem de gestão do tempo, ambientar-se ao local de aplicação e controlar nervosismo e ansiedade de situações desconhecidas – ler e assistir a filmes e séries, que proporcionam repertório para provas de ciências humanas e redação, além de cultura e crescimento pessoal.