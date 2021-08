Surto de Covid-19 em hospitais, abertura da fronteira do Uruguai e reajuste da gasolina

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Uruguai anunciou a abertura gradual de suas fronteiras a partir de setembro . No primeiro momento, poderá entrar no país quem possui propriedades e será preciso estar imunizado e apresentar teste negativo para Covid-19. Em novembro, todos os turistas poderão cruzar a fronteira uruguaia seguindo as mesmas regras.

