Porto Alegre reduz em 5% a emissão de gases de efeito estufa

A prefeitura de Porto Alegre divulgou uma boa notícia nesta quinta-feira, quando da apresentação do 2º Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa da cidade. Conforme o documento, a Capital reduziu em média 5% a emissão de gases de efeito estufa de 2016 a 2019, além de diminuir a liberação de gás carbônico a partir do plantio de novas mudas de árvores.

“Mesmo Porto Alegre sendo uma das capitais mais arborizadas do país, nossos desafios ainda são enormes para termos uma cidade mais sustentável. Esta mudança de patamar também passa por um sistema de transporte mais limpo, que estimule o cidadão e circular menos de carro”, destacou o prefeito Sebastião Melo. “Também estamos atuando em diferentes frentes para termos uma Porto Alegre mais sustentável, como a implementação do IPTU verde até a ampliação da rede de energia solar nas escolas da cidade”, completou.

O documento é a base para nortear os estudos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) da capital gaúcha. “Ao identificarmos os setores que mais emitem gases de efeito estufa, poderemos alinhar o plano diretor à política climática, além de propor metas de redução das emissões”, afirmou o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm.

A construção do inventário foi feita pela prefeitura, com apoio da WayCarbon, da Ecofinance e do Iclei América do Sul.

Conforme a diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da Smamus, Rovana Reale Bortolini, o resultado demonstra a importância de manter e ampliar as áreas verdes da cidade e o plantio de novas mudas. “Isso mostra que estamos alinhados com a estratégia de redução dos gases de efeito estufa ao aumentar a cobertura vegetal, que é a principal forma de remoção de gás carbônico”, comentou.

O setor de transporte continua o maior emissor de gases, com 67,7% das emissões em 2019. No mesmo ano, o setor de energia estacionária (consumo diário das pessoas) somou 23% das emissões, seguido dos resíduos, com 8,8%, e de agricultura, florestas e uso do solo, com 0,5%.

O 1º Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa para a cidade de Porto Alegre foi publicado em 2015. Como principais resultados, identificou-se que 66% das emissões de Porto Alegre no ano de 2013 foram oriundas do setor transportes, 20% de resíduos e 14% de energia estacionária.

As emissões totais, em toneladas, por ano foram de 2.514 (2016), 2.593 (2017), 2.451 (2018) e 2.373 (2019). O documento servirá como base para a construção de um plano de metas mais completo. “O inventário, a análise de vulnerabilidade e o plano de ação climática constituem estudos importantes para que Porto Alegre esteja apta a conseguir financiamentos internacionais para projetos de redução da emissão de gases de efeito estufa”, explicou Rovana.