Professores da Ufrgs vão aderir à greve geral de 24h no dia 18

Em assembleia virtual realizada nesta quinta-feira (12), os docentes da Ufrgs aprovaram adesão à greve geral de servidores públicos no dia 18 de agosto. Assim, a categoria se une aos técnicos da universidade, que já haviam deliberado pela paralisação de 24h em assembleia realizada na terça-feira (10).

De acordo com Rúbia Vogt, professora do colégio de Aplicação da Ufrgs e presidente do Andes/Ufrgs, a entidade representativa dos professores da universidade, a decisão é motivada pelas ações do governo Bolsonaro. "Aderir à greve é um posicionamento coletivo de uma categoria que vem sendo atacada sistematicamente pelo governo federal, seja pelo corte de verbas ou pela perseguição política, que também se manifesta nas intervenções em instituições de ensino. Acabar com os direitos é expor estudantes e sociedade em geral à instabilidade partidária e a regras políticas que anulam a liberdade de cátedra. Não há ciência se os pesquisadores estão sob pressão de interesses pessoais de terceiros ou são contratados por motivos que não sejam a sua capacidade técnica e docente", afirmou em nota.