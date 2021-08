Meteorologia prevê aquecimento gradual da temperatura no RS nesta sexta

O ar polar perde força nesta sexta-feira (13) no Rio Grande do Sul. Contudo, ainda há expectativa de um pouco de frio nas primeiras horas do dia, com aquecim0ento gradual à tarde. Entre a Campanha e a Zona Sul, a mínima poderá baixar de 5°C nas primeiras horas da manhã, com projeção de marcas abaixo de 10°C na grande maioria das áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

As nuvens vão estar muito presentes ao longo do dia, alternando com momentos de sol. Á tarde, a temperatura sobe gradativamente com máxima ao redor de 20°C em muitas áreas. No fim de semana, a umidade vai manter a cobertura de nuvens e a temperatura fica amena.

A sexta-feira deve ser úmida e com muitas nuvens. Já a temperatura fica mais amena em Porto Alegre. No fim de semana, o sol aparece entre nuvens e com potencial de nevoeiros nas manhãs de sábado (14) e domingo (15). As tardes do fim de semana serão de céu claro e nublado. No domingo, não se afasta a ocorrência de garoa à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 22°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira