Famurs lança campanha em apoio a volta às aulas presenciais em todo o RS

Com o avanço da vacinação da população gaúcha contra a Covid-19, a Famurs trabalha para que mais alunos retornem às aulas presenciais em todo o Estado. Encabeçada pelo presidente da entidade Eduardo Bonotto (PP), prefeito de São Borja, a campanha "A vida é feita de recomeços. Nada substitui a presença do aluno e seu professor em sala de aula”, lançada nesta quinta-feira (12), baseia-se em pesquisas que mostram os agravos pedagógicos e psicológicos provocados nos estudantes em decorrência do excesso de tempo no ensino remoto.