Melo recebe rodoviários e debate projetos para transporte público de Porto Alegre

Os rodoviários de Porto Alegre se reuniram com o prefeito Sebastião Melo no final da manhã desta quinta-feira (12), após realização de protestos em pelo menos três pontos da Capital. A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre. A categoria protesta contra os projetos que propõem a privatização da Carris e a extinção da figura do cobrador nos ônibus.