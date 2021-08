Rodoviários protestam em três pontos de Porto Alegre e trânsito fica parcialmente bloqueado

Atualizada às 10h25 - “Vamos trancar tudo”. É assim que as lideranças do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa) convocaram os colegas no começo da manhã desta quinta-feira (12) para integrar o protesto da categoria em três pontos da Capital. Posicionados nas avenidas Farrapos, Osvaldo Aranha e João Pessoa, eles protestam contra dois projetos de lei “Vamos trancar tudo”. É assim que as lideranças do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa) convocaram os colegas no começo da manhã desta quinta-feira (12) para integrar o protesto da categoria em três pontos da Capital. Posicionados nas avenidas Farrapos, Osvaldo Aranha e João Pessoa, eles protestam contra, um que prevê a privatização da Carris e outro a extinção da figura do cobrador nos ônibus. Até o momento, não há bloqueios. A EPTC acompanha as manifestações nos três pontos e realiza manobras para alterar tempos semafóricos, bloqueio de cruzamentos, são realizados durante o deslocamento. O protesto deve se estender até às 11h.

O túnel da Conceição foi parcialmente bloqueado às 9h e o trânsito desviado pela EPTC para a av. Loureiro da Silva. Dezenas de rodoviários seguem caminhando em direção ao centro, o que deixa o trânsito lento nos três pontos da manifestação.

Muitas pessoas estão descendo dos coletivos e seguindo a pé para seus destinos, já que o atraso em relação ao horário previsto para chegar ao fim da linha já chega a uma hora. A EPTC orienta que as pessoas evitem sair dos ônibus para fazer o trajeto caminhando, uma vez que há pontos pré-definidos para desvio do trânsito em caso de lentidão ou paralisação. Aos que, mesmo assim, optarem por seguir a pé, a ETPC lembra que é preciso utilizar a calçada assim como qualquer pedestre, e não circular pelo corredor de ônibus.

Os agentes da ETPC acompanham os preparativos da manifestação dos rodoviários desde às 4h, inclusive na sede da Carris, para garantir que os coletivos pudessem sair rumo aos seus destinos. "A caminhada começou pouco antes das 8h, e este primeiro momento sempre causa um certo impacto, mas conseguimos evitar, ao longo da manhã, que houvesse maiores consequências", diz Luciano Souto, gerente de fiscalização de transporte da EPTC.

Às 9h30, duas pistas da av. Mauá foram ocupadas por manifestantes, que seguiram rumo à prefeitura. Chegaram no Paço Municipal pouco depois das 10h, onde seguiram com o protesto. Os trajetos utilizados pelos rodoviários para chegar ao centro ainda seguem com trânsito lento no momento.