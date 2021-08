Rodoviários de Porto Alegre organizam Operação Tartaruga nesta quinta

privatização da Carris ramita na Câmara de Vereadores Os trabalhadores rodoviários da Capital planejam uma Operação Tartaruga para esta quinta-feira (12), em protesto contra o Projeto de Lei (PL) municipal de, que t. O movimento, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa), tem início a partir das 7h e se estende até o final da manhã.

Os manifestantes sairão da sede da entidade, na Cidade Baixa, e se concentrarão nos três principais eixos de chegada ao Centro (avenidas Farrapos, Osvaldo Aranha e João Pessoa). Às 9h está programada uma fala das lideranças, em frente ao Paço Municipal. O ato tem previsão de encerrar por volta das 11h.

Em nota, o Stetpoa enfatiza que "mudam os governos municipais, mas os ataques à categoria rodoviária não cessam". Segundo o Sindicato, o projeto de desestatização da Carris "carrega em sua principal característica a total incoerência em colocar em risco o emprego de mais de 2 mil trabalhadores, já que o PL não foi debatido com a amplitude e com a argumentação que justifique tal medida".

A entidade aponta ainda a importância da Carris para a qualidade do transporte público da Capital e questiona a decisão da prefeitura. "Por estas e outras questões, a classe de trabalhadores rodoviários acredita que a medida do prefeito em exercício é absurdamente autoritária e desmedida, fundamentalmente por se tratar de uma pandemia sem precedentes que vem fragilizando os trabalhadores do setor de transporte público", completam os manifestantes.