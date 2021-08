Pontos do RS podem ter temperatura negativa no começo da manhã desta quinta-feira (12)

Uma massa de ar polar se intensifica e derruba a temperatura no começo da manhã desta quinta-feira (12). A mínima poderá oscilar ao redor e abaixo de 5°C em muitas regiões com expectativa de temperatura baixar de zero na Campanha, Serra Sudeste e Campos de Cima da Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há risco de formação de geada, especialmente na Metade Oeste do Estado. Ao longo do dia as nuvens aumentam e com o vento gelado do quadrante Sul a temperatura irá subir pouco durante a tarde com máxima que em muitas regiões não irá alcançar nem sequer os 15°C. O ar polar perde força a partir de amanhã.

A quinta-feira terá sol, nuvens e temperatura baixa com sensação de frio em Porto Alegre. No turno da manhã ocorrem amplos períodos de céu claro e sol, porém, a tarde o tempo fica úmido e nublado, dificultando o aquecimento. Amanhã as nuvens seguem presentes e o frio diminui na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 16°C

Mínima: -2°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 14ºC

Mínima: 5ºC