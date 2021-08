Porto Alegre: Depois de 9 anos, obras no corredor de ônibus da João Pessoa terminam neste mês

desde fevereiro, as equipes da Smoi trabalham na finalização da obra. Menos de seis meses atrasada, a obra do corredor de ônibus da avenida João Pessoa, será concluída no final deste mês. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), ainda faltam fazer os últimos serviços de pavimentação e ajustes do corredor. Depois de mais de cinco anos parada, a obra foi retomada em maio de 2020 e,

A obra - incluída em um primeiro momento no pacote da Copa do Mundo de 2014 - começou em setembro de 2012, com previsão inicial de término para setembro de 2013, e foi paralisada em junho de 2014, com apenas 50% dos serviços finalizados. A pausa aconteceu em razão da então executora passar por recuperação judicial e não cumprir com a atualização de documentos exigida, resultando no cancelamento do contrato com o consórcio de empresas Giovanella e Brasília-Guaíba. Depois de alguns entraves, uma nova licitação foi lançada em 2019 e, em 2020, o trabalho na avenida foi retomado.

Em fevereiro deste ano, a obra já estava com 65% dos serviços concluídos. "Agora, está com 96%, quase pronta", afirma o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro. Em 2019, o então prefeito Nelson Marchezan Jr. anunciou que a obra seria entregue em maio de 2021. O novo prazo, segundo a atual gestão da Smoi, é para 28 de agosto de 2021.

A empreitada, que está sob a responsabilidade do Grupo Sultepa, foi dividida em quatro trechos. O trecho da Estação Vavá é o 1, a Estação Jornal do Comércio corresponde ao trecho 2, a Estação Julinho/Pça. Piratini é o trecho 3, e, por último, o trecho 4 é o da Estação Palácio da Polícia e Estação Castelo. Em todos os trechos, a prefeitura trabalha na recuperação do pavimento do corredor de ônibus da João Pessoa. No trecho 4, porém, também está sendo feita a recuperação de parte do corredor de ônibus da Azenha. Agora, nos 4% finais da obra, está sendo executada a sinalização viária definitiva, para liberação do trânsito por trechos.

Ao todo, serão investidos R$ 4,6 milhões e mais de R$ 3,3 milhões já foram pagos, o equivalente a 73% do valor total do investimento. Os recursos vêm do Tesouro Municipal, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) e do Fundo Especial Pró-Mobilidade (Funpromob).