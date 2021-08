Obra na avenida do entorno da Arena do Grêmio atinge os 95% de execução

As obras de infraestrutura da rua José Pedro Boéssio, no entorno da Arena do Grêmio, no bairro Humaitá, atingiram os 95% de execução, com a previsão de entrega até o final de setembro.

Os serviços que ocorrem entre a avenida Palmira Gobbi e a avenida Ernesto Neugebauer incluem drenagem pluvial em galerias de concreto nos dois lados da via, pavimento em blocos de concreto, execução de passeio, ciclovia, acessibilidade e sinalização.

“Trata-se de uma obra de extrema importância para a cidade, pois, além das questões de mobilidade, irá amenizar os constantes alagamentos nesta região”, destaca o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, Pablo Mendes Ribeiro. “Nos últimos seis meses, avançamos muito nesta intervenção. Foram mais de 50% dos serviços executados só em 2021”, conclui.

Após concluída a obra, a rua terá características de via arterial, e faz parte do traçado pretendido para a 4ª perimetral. Sua ligação com a avenida Ernesto Neugebauer irá favorecer a integração metropolitana pela BR 116 e BR 290.

A obra, que conta com investimento de R$ 10,7 milhões, ocorre no trecho de 846 metros. No momento, estão em execução o restante da pavimentação e a implantação de passeios. Os serviços de remanejo da rede elétrica e sinalização definitiva serão executados na sequência.