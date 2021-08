Ar polar ganha força e a temperatura entra em declínio no RS nesta quarta-feira (11)

O ar polar ganha força nesta quarta-feira (11), porém, ainda restam nuvens e umidade nas Metades Norte e Leste do Rio Grande do Sul. No turno da manhã ainda ocorrem períodos de nuvens e garoa com nevoeiros, sobretudo, em trechos de Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura entra em declínio com mínima que irá baixar de 10°C em grande parte das regiões e marcas ao redor e abaixo de 5°C entre o Oeste, a Campanha e a Zona Sul do Estado. Ao longo do dia predomina o ar frio do quadrante Sul com perspectiva de lenta elevação da temperatura e máxima que em muitas áreas não passa de 14°C

A quarta-feira começa com variação de nuvens e termina sob o domínio do ar seco com céu claro em toda a região. O vento gelado do quadrante Sul deixa a temperatura baixa o dia inteiro com sensação de frio. Amanhã o tempo fica mais ensolarado desde cedo e o frio se intensifica, sobretudo, no turno da manhã.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 17°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 14ºC

Mínima: 10ºC