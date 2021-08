Operação desfaz aglomerações na Cidade Baixa e autua estabelecimentos

Mais uma operação integrada ocorreu entre a noite de sexta-feira (6) e a madrugada deste sábado (7) em diversos bairros de Porto Alegre. Houve dispersão de aglomerações nas ruas João Alfredo e República, na Cidade Baixa, e seis autuações de estabelecimentos na Zona Norte.

Participaram da operação a Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação(EPTC) e Diretoria Geral de Fiscalização. O objetivo da ação é orientar e prevenir a população em relação ao cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19 para a manutenção da segurança sanitária.

Foram registradas seis autuações feitas pela Diretoria Geral de Fiscalização: avenida Assis Brasil 4.945 (Sarandi), local sem possuir alvará de funcionamento; Estrada Martim Félix Berta 540 (Rubem Berta), estabelecimento autuado por estar fora do horário permitido e com som em alto volume e rua Tupinambá 185 (Jardim SãoPedro), que além de não apresentar alvará estava com 54 máquinas caça níqueis, mais terminais de cartelas. No mesmo endereço houve autuação também por funcionar fora do horário permitido. Também foram registradas autuações na Av. Baltazar de Oliveira Garcia 4.687 (São Sebastião) por estar com música alta e fora do horário permitido e na rua Itararé 155 (Jardim São Pedro), estabelecimento autuado por não apresentar alvará e estar com 94 máquinas caça níqueis e 50 terminais de cartelas.

Houve também Balada Segura na rua 24 de Outubro (Independência). Foram fiscalizados 58 veículos, com 36 autuações e recolhimento de 18 CNHs e três veículos.

"Nosso trabalho visa à preservação da segurança da população e isso passa pelo cumprimento dos protocolos, tanto por parte dos cidadãos como dos proprietários de estabelecimentos comerciais. Precisamos aliar saúde, lazer e desenvolvimento econômico" afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Denúncias devem ser feitas pelos fones 153 e 156.