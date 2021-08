Ufrgs abre vagas exclusivas para professores negros e indígenas

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) vai ofertar vagas exclusivas para professores negros e indígenas. A Ufrgs larga na frente como a primeira instituição de ensino superior do Brasil a cumprir a legislação sobre equidade racial por meio da Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) em cursos de licenciatura plena, assegura a universidade gaúcha. Cinco docentes serão contratados.

O processo de seleção ocorrerá em dois concursos públicos específicos. Duas vagas serão para candidatos afrodescendentes e três indígenas.

O professor do Instituto de Física e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos (Neab/Ufrgs), Alan Alves Brito, explia que serão duas para a Faculdade de Educação (Faced) e três para o núcleo.

A medida segue ações da Lei 10.639, de 2003, que incluiu no currículo oficial das escolas do País a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e incentiva a promoção de ações na área. "É um grande passo nesta caminhada”, observa Brito, em nota no site da universidade.