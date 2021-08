Adolescente indígena de 14 anos é encontrada morta no interior do RS

Um crime chocou a comunidade da região de Redentora, município localizado próximo a Três Passos e Frederico Westphalen, no Norte do Rio Grande do Sul. Uma adolescente de 14 anos, moradora da Terra Indígena do Guarita, reserva próxima à cidade, foi encontrada morta na noite de quarta-feira (4).

A nome dela era Daiane Griá Sales, uma menina indígena Kaingang. Segundo relatos da Polícia Civil, a vítima saiu de casa por volta das 16h de sábado (31) para se reunir com amigos em um ponto tradicional de encontro de adolescente, ainda dentro da reserva indígena. Daiane não voltou para casa e a polícia não foi notificada do desaparecimento.

“O corpo foi encontrado por um agricultor, em uma lavoura próxima ao mato da reserva indígena do Guarita. Chamou a atenção pelo fato de o local ser distante da vila (na reserva indígena)”, declarou o Delegado Vilmar Alaídes Schaefer, responsável pelo caso, que é tratado como prioridade pela Polícia Civil gaúcha.

“Linha de investigação aponta para um homicídio, não estando descartado a ocorrência de crime de natureza sexual e ocultação de cadáver. A causa-mortis ainda é desconhecida”, disse o delegado.

Segundo o Cacique Carlinhos Alfaiate, da Terra Indígena do Guarita, “o crime está chocando bastante pelo fato de que foi uma criança que foi assassinada. A gente não aceita esse tipo de caso. A comunidade está bem envolvida na investigação para que a gente não deixe impune essa barbaridade”.

As amigas de Daiane que estavam junto com ela no sábado já foram ouvidas pela polícia. A ausência de Daiane entre sábado e a noite de quarta, quando o corpo foi encontrado, não foi notada ou chegou a causar preocupação. “Na nossa comunidade, muitas vezes a pessoa vai passear no parente e fica dois, três dias. A reserva é muito grande. Temos quase 8.000 indígenas na nossa comunidade. Num primeiro momento não fomos comunicados da ausência da menina”, explicou o Cacique.

O crime inicialmente causou ainda mais terror na comunidade pelo estado em que foi encontrado. Porém, segundo o delegado e o próprio cacique, as investigações apontam para que a ação tenha sido causada por animais – abutres sobrevoavam a região, e foi o que levou ao descobrimento do corpo.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) divulgou uma nota divulgando o “crime bárbaro” contra a criança indígena. “A violência contra os povos indígenas tem se intensificado a cada dia. Assassinam nossos jovens, nossas mulheres, nossas lideranças; roubam nossas terras e querem tirar nossos direitos. A violência contra as mulheres indígenas é intensa desde a invasão portuguesa. Mulheres que são a vida do nosso povo, mulheres que curam mulheres guerreiras”, afirmou o texto.

“Não podemos aceitar que nossas vidas continuem sendo ceifadas, e que nossos direitos sejam retirados, ainda mais quando falamos do nosso direito maior, o direito à vida! Somos Daiane Griá Kaingang. Exigimos justiça!” , concluiu a nota.

Apesar do importante e necessário posicionamento, o Cacique da reserva não acredita que o caso tenha sido um crime de ódio contra a população indígena. “Não acho que a motivação tenha sido a não aceitação do nosso povo indígena. Convivência do indígena com o não indígena é normal na nossa comunidade, a gente tem o comércio, temos amigos não indígenas”, declarou Alfaiate.

A Secretaria Estadual de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social divulgou uma nota onde afirma que “o caso estarrecedor da menina Daiane expõe o quão necessário e urgente é fortalecer as políticas públicas protetivas e transversais para essa população que vem sofrendo de forma constante violências de todos os tipos em todo o território brasileiro”.

“Reafirmamos a importância do Estado e da sociedade no processo de cuidado e garantia dos direitos humanos dos povos originários, no sentido de combater a xenofobia e o preconceito, infelizmente ainda persistentes’, continuou o pronunciamento divulgado no site do governo gaúcho.